Его приятель в реанимации.

В ожоговом центре Челябинска скончался один из двух златоустовских подростков, пострадавших при пожаре в лифте. Школьник, получивший ожоги 90% тела, умер вечером 1 июня, сообщили "Уралинформбюро" в минздраве Челябинской области.

Его друг с ожогами 60% тела находится в стабильно тяжелом состоянии. 2 июня его прооперируют.

Инцидент произошел 29 мая. Школьники 14 и 15 лет подожгли горючую жидкость в лифте жилого дома. Очевидцы вызвали скорую. В тот же день подростка с менее серьезными травмами перевезли в областной центр. Второго медики рискнули транспортировать только 30 мая.

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