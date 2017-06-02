У всех переломы ног.

На нижнетагильском комбинате в результате обрушения плит перекрытия бункерной эстакады доменной печи пострадали трое рабочих. Инцидент произошел 31 мая.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, пострадавшие – сотрудники подрядной организации ООО "УДР-Е". Один из работников получил перелом голени, другой — перелом стопы, третий отделался ушибами.

Проверку по факту произошедшего проводят прокуратура и СУ СКР по региону.