Пока тот ждал врача.

2 июня 2017 года в городе Куса (Челябинская область) местный житель набросился на водителя скорой помощи, ожидавшего возвращения врачей с пациентом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчина ударил работника здравоохранения в ходе конфликта.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.