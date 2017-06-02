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На Южном Урале мужчина побил водителя скоройСегодня в 16:10

  • Текст

Пока тот ждал врача.

2 июня 2017 года в городе Куса (Челябинская область) местный житель набросился на водителя скорой помощи, ожидавшего возвращения врачей с пациентом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчина ударил работника здравоохранения в ходе конфликта.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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