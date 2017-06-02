Выбежавший на дорогу медведь спровоцировал ДТП в ИвделеСегодня в 17:28
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Пострадал 1 человек.
Медведь, выбежавший на автодорогу вблизи Ивделя, стал причиной аварии. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в ОГИБДД МО МВД России "Ивдельский".
ДТП случилось утром 1 июня. Местный житель за рулем ВАЗ-2112 ехал от железнодорожной станции в город, когда на дорогу выбежало животное. Водитель попытался избежать столкновения, резко затормозил, но передней правой стороной автомобиля все же ударил косолапого. После этого медведь убежал в лес, а ВАЗ развернуло на встречную полосу, где он столкнулся с Mitsubishi Lancer. Водители не пострадали, но пассажирке ВАЗа потребовался осмотр врача. Машины получили серьезные повреждения.
Сейчас охотники ведут поиски раненого зверя, поскольку, бродя в черте города, он представляет реальную опасность для людей отмечают в полиции.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
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