Нападавшие уничтожены.

Шесть человек погибли и порядка 30, по данным СМИ, получили ранения в терактах, совершенных в ночь на 4 июня в Лондоне.

Как рассказал представитель Скотланд-Ярда Марк Роули, около 22.00 по местному времени микроавтобус наехал на пешеходов на Лондонском мосту. После этого он продолжил движение до близлежащего рынка Боро, где остановился. Выбравшиеся из машины трое мужчин с ножами атаковали прохожих. Вскоре террористы были уничтожены прибывшими на рынок полицейскими.

В настоящее время британские службы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что около двух недель назад в Великобритании был совершен еще один теракт - 22 мая в Манчестере сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Погибли 22 человека и 64 получили ранения. По данным американских СМИ, террористом-смертником был 22-летний Салман Абеди.