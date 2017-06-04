Террористы вновь атаковали Британию - 6 погибших в ЛондонеСегодня в 09:59
- Текст
Нападавшие уничтожены.
Шесть человек погибли и порядка 30, по данным СМИ, получили ранения в терактах, совершенных в ночь на 4 июня в Лондоне.
Как рассказал представитель Скотланд-Ярда Марк Роули, около 22.00 по местному времени микроавтобус наехал на пешеходов на Лондонском мосту. После этого он продолжил движение до близлежащего рынка Боро, где остановился. Выбравшиеся из машины трое мужчин с ножами атаковали прохожих. Вскоре террористы были уничтожены прибывшими на рынок полицейскими.
В настоящее время британские службы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, что около двух недель назад в Великобритании был совершен еще один теракт - 22 мая в Манчестере сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Погибли 22 человека и 64 получили ранения. По данным американских СМИ, террористом-смертником был 22-летний Салман Абеди.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:26
Свердловские спасатели готовятся ко второму удару стихии
Ураганы возвращаются на Средний Урал.Сегодня в 09:59
Террористы вновь атаковали Британию - 6 погибших в Лондоне
Нападавшие уничтожены.03 июня в 21:52
В Нижнем Тагиле во время урагана погиб екатеринбуржец
На него рухнуло дерево.03 июня в 11:28
Кредиторы пощадили "Первый Николаевский"
Дело о банкротстве "Уктусстроя" закрыто.02 июня в 18:08
В Екатеринбурге на месте снесенной усадьбы нашли больше 1000 артефактов
Участок отдали под застройку.02 июня в 17:37
"ВИМ-Авиа" оставила екатеринбургских туристов без отдыха
В Сочи.02 июня в 17:28
Выбежавший на дорогу медведь спровоцировал ДТП в Ивделе
Пострадал 1 человек.02 июня в 17:22
В Свердловской области "подорожал" муниципальный фильтр
До 1000 рублей за депутатскую подпись.02 июня в 17:01
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".02 июня в 16:53
Средний Урал в китайском пазле
А кто говорил "плохая выставка"?02 июня в 16:36
Екатеринбуржцы будут платить по новым нормативам за коммунальные ресурсы
В целях содержания общего имущества в многоквартирниках.02 июня в 16:28
Свердловский минстрой дал добро на "Современник"
Православные претензий не имеют.02 июня в 16:24
РМК откроет на Урале 15 спортивных площадок
Для воркаута.02 июня в 16:10
На Южном Урале мужчина побил водителя скорой
Пока тот ждал врача.02 июня в 16:06
США разжились самым дорогим авианосцем в мире
Но использовать пока не могут.
Главные новости
- Сегодня в 09:59Террористы вновь атаковали Британию - 6 погибших в Лондоне
- 03 июня в 21:52В Нижнем Тагиле во время урагана погиб екатеринбуржец
- 02 июня в 16:53Средний Урал в китайском пазле
- 02 июня в 16:04Екатеринбург остался без вакцины от клещевого энцефалита
- 02 июня в 15:23Посредникам при передаче "дорожной" взятки Юревичу предъявлены обвинения
Аналитика
Средний Урал в китайском пазле
А кто говорил "плохая выставка"?
Грант Путина прошением красен
Кто бы научил!
Получите сертификат на песни и пляски!
За счет государства.