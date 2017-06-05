Эту версию должна подтвердить экспертиза.

В Октябрьском районе Прикамья в лесу обнаружены человеческие останки. Как сообщили 59.ru в СУ СКР по Пермскому краю, рядом был найден велосипед и навигатор. По данным паблика Mash, также рядом лежал металлодетектор.

Именно с этими вещами пропал три года назад судья Октябрьского районного суда Дмитрий Епанов. 33-летний мужчина уехал из дома на велосипеде 20 апреля 2014 года в неизвестном направлении. Известно, что судья увлекался выживанием в экстремальных условиях и кладоискательством. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следователи подчеркивают, что не стоит делать поспешных выводов. Личность погибшего будет установлена после экспертизы, которая может занять 2 месяца, передает "Уралинформбюро".