На нее упало ограждение.

В Челябинске во время урагана на женщину упало металлическое ограждение. С проломленной головой пострадавшую увезли в больницу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, происшествие случилось 3 июня около дома №2 по улице Салютной. Других пострадавших во время разгула стихии нет.

Шквалистый ветер обрывал линии электропередачи, вырывал с корнями деревья и валил рекламные щиты. Штормовое предупреждение в регионе продлено до конца сегодняшнего дня. По данным синоптиков, 5 июня порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду, вероятны сильные дожди и грозы.