Легковушка пролетела на красный.

В ночь на 4 июня 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке улиц Кирова - Токарей ВАЗ-2114 врезался в скутер.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, "четырнадцатая" пролетела на красный свет. Скутериста госпитализировали с тупой травмой живота, травмой головы и переломом кисти.