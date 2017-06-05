Умершего.

В свердловском поселке Буланаш (Артемовский район) в квартире на улице Машиностроителей найден обглоданный наполовину труп мужчины. Череп лежал рядом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, тело было обнаружено в конце мая 2017 года. По предварительным данным, мужчина умер естественной смертью. Собака несколько дней находилась с трупом и от голода съела мертвого хозяина.

Проводится доследственная проверка.