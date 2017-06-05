Задержан 17-летний сожитель ее матери.

17-летний житель Забайкалья обвиняется в надругательстве над 2-летней девочкой и ее убийстве.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, 2 июня 2017 года обвиняемый остался один с маленькой дочерью своей сожительницы. Он надругался над девочкой и задушил ее. Молодого человека удалось задержать в тот же день, он частично признал вину.

Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера).