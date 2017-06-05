×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Из-за шутки лжетеррористов в Турине пострадали 1500 человекСегодня в 15:48

  • Текст

Три человека - в критическом состоянии.

Массовой давкой закончился просмотр финального матча футбольной Лиги чемпионов в итальянском Турине. Пострадали около 1500 человек, трое из которых, в том числе 7-летний ребенок, получили крайне тяжелые травмы, передает "Уралинформбюро".

ЧП случилось 3 июня 2017 года на площади Сан-Карло, где собралось около 20 000 болельщиков, следивших за видеотрансляцией матча "Ювентус" - "Реал". После третьего гола "Реала" в толпе неожиданно началась паника - люди бросились врассыпную, нанося увечья друг другу.

Как пишет портал Football Italia, двух предполагаемых виновников давки определили с помощью камер видеонаблюдения. На записи видно, как один из подростков поднял руки и начал что-то кричать. По одной из версий, он заявил о заложенной бомбе, обратив в бегство сотни людей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Средний Урал в китайском пазле

Средний Урал в китайском пазле

А кто говорил "плохая выставка"?

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×