Три человека - в критическом состоянии.

Массовой давкой закончился просмотр финального матча футбольной Лиги чемпионов в итальянском Турине. Пострадали около 1500 человек, трое из которых, в том числе 7-летний ребенок, получили крайне тяжелые травмы, передает "Уралинформбюро".

ЧП случилось 3 июня 2017 года на площади Сан-Карло, где собралось около 20 000 болельщиков, следивших за видеотрансляцией матча "Ювентус" - "Реал". После третьего гола "Реала" в толпе неожиданно началась паника - люди бросились врассыпную, нанося увечья друг другу.

Как пишет портал Football Italia, двух предполагаемых виновников давки определили с помощью камер видеонаблюдения. На записи видно, как один из подростков поднял руки и начал что-то кричать. По одной из версий, он заявил о заложенной бомбе, обратив в бегство сотни людей.