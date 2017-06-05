Еще четверо пострадали.

В ночь на 5 июня 2017 года на 730 километре трассы Нефтеюганск - Мамонтово произошло серьезное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, 39-летний водитель Mazda CX-7 выехал на встречку, где столкнулся с Kia Cerato и Mazda 5.

55-летний водитель корейской иномарки скончался на месте. Травмы получили виновник аварии и трое его пассажиров.