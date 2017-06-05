Панику навела пассажирка.

Утром 5 июня 2017 года аэропорт в Новом Уренгое эвакуировали из-за конфликта одной из пассажирок с персоналом. Женщине не понравилось, как бросили ее багаж, и она угрожала взорвать работников аэровокзала.

"Сообщение поступило в начале десятого утра. Из здания эвакуировали 400 человек. Сотрудники правоохранительных органов провели обследование аэропорта. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Около 11 часов операции был дан отбой", - рассказала "Уралинформбюро" начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО Елена Епимахова.

Сейчас аэропорт работает в обычном режиме. Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства.