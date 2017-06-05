Врачи оказались бессильны.

Следователи Чебаркуля разбираются в причинах смерти 4-летней девочки. Ее доставили в реанимацию ЦГБ из загородного оздоровительного лагеря "Чайка" 2 июня 2017 года, но врачи не смогли спасти ребенка.

По предварительным данным, у малышки - внучки одной из сотрудниц детского лагеря - случился приступ эпилепсии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, устанавливаются обстоятельства и причины трагедии. Тело малышки отправлено на судмедэкспертизу. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.