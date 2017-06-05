Он упал на спуске с горы.

4 мая 2017 года на соревнованиях в Перми погиб главный тренер сборной Прикамья по велогонкам Константин Колпаков. Он упал на спуске с горы и получил смертельные травмы, передает "Уралинформбюро".

По словам участников соревнований, гонка проходила в лесу. "Там много крутых горок и очень сыро было и скользко, сам несколько раз чуть не упал", "Трасса "33 горки", они вроде и небольшие там, но местами довольно крутые, сама трасса довольно извилистая. в общем мест для внезапной встречи с деревом предостаточно", "Погодные условия, раскисшая трасса, скользкие корни", - пишут пермяки в группе Velo.Perm.ru (орфография и пунктуация авторов, - прим.ред.).