Мужчину придавило тополем.

42-летней житель Верхней Салды лишился ног после урагана, пронесшегося над городом 3 июня. Во время разгула стихии на мужчину на улице Народной стройки рухнул тополь. С переломами голеней его увезли в больницу, где было принято решение об ампутации ног.

Проводится доследственная проверка. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в районе улицы Народной стройки множество старых тополей. Следователи выясняют, занимались ли ответственные лица своевременной обрезкой насаждений.

Стоит добавить, что в выходные из-за урагана в Нижнем Тагиле погиб житель Екатеринбурга, которого придавило рухнувшим деревом. 8 тагильчан пострадали, четверым из них потребовалась госпитализация. В Волчанске молния ударила в баню, где заживо сгорел уроженец Кореи.

Ранее по теме:

Житель Волчанска сгорел в бане после удара молнии

Ураган разорил Нижний Тагил на 70 миллионов