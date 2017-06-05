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В Прикамье рухнула школаСегодня в 17:22

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1960 года постройки.

В Прикамье в поселке Щучье Озеро во время реконструкции рухнуло здание школы. В образовательном учреждении никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Октябрьского муниципального района, инцидент произошел 4 июня 2017 года. По предварительной версии, подрядчик - ООО "Стройпрогресс" - разместил слишком тяжелые строительные материалы на втором этаже здания. Кроме того, он должным образом не закрепил строительные конструкции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Местные власти намерены расторгнуть контракт с ООО "Стройпрогресс". Сейчас чиновники оценивают ущерб. Позже подрядчику предъявят счет.

Между тем, местные жители обвиняют в происшествии чиновников. По их словам, еще до реконструкции здание 1960 года постройки находилось на грани обрушения. На обоих этажах были выставлены подпорки из брусьев. Ремонтировать его было попросту бесполезно.

Скорее всего, школу не удастся восстановить к началу учебного года. В этом случае детей придется распределить по образовательным учреждениям соседних населенных пунктов.

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