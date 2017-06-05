У пострадавшего – ранение стопы и голени.

В Магнитогорске полицейские проводят доследственную проверку по факту огнестрельного ранения местного жителя.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД России, инцидент произошел 4 июня 2017 года на улице Клубничной. Тогда неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в 30-летнего уральца. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями правой стопы и голени.

По данным правоохранителей, стрелком является 49-летний местный житель. Сам мужчина заявил, что взялся за оружие после словесной перепалки с оппонентом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.