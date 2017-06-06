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В Кургане перевернулся батут05 июня в 20:25

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Следователи ищут пострадавших.

3 июня 2017 года в Заозерном микрорайоне Кургана перевернулся надувной батут.

"Следственное управление обращается к очевидцам, а также лицам, пострадавшим в результате указанного инцидента, с просьбой обратиться в следственный отдел для выяснения и уточнения объективных обстоятельств произошедшего", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

13 мая 2017 года в Тюмени вблизи пруда "Южный" также ветром сдуло батут. В этот момент там находился 4-летний мальчик. Ребенок получил многочисленные травмы. Позже выяснилось, что батут был установлен незаконно 19-летней девушкой.

19 мая в Серове на улетевшем батуте пострадала 4-летняя девочка. Против владельца возбудили уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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