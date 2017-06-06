У него - сотрясение мозга.

4 июня 2017 года в Екатеринбурге шестеро неизвестных напали на депутата Законодательного собрания Свердловской области Дмитрия Ионина. Врачи диагностировали у народного избранника сотрясение мозга, ушиб челюсти и рассечение брови.

"Откуда прилетело - не знаю, но буду разбираться. Дурачкам, которые начали кричать, что я так для чего-то пиарюсь, отвечать дальше не буду. Они "День выборов", видимо, пересмотрели. Просто отмечу, что тема "меня тут побили" - очень неправильная для пиара вообще, и уж тем более не красит мужчину", - пишет Ионин на своей странице в Facebook.

По словам депутата, с 5 по 9 июня врачи дали ему больничный. Сейчас он отлеживается дома. В связи с этим сегодняшнее заседание ЗакСо ему придется пропустить.

Ионин не стал обращаться в правоохранительные органы, поскольку, отмечает он, информацию о побоях все равно передадут в полицию медики, заявил он. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу "Уралинформбюро" пояснили, что пока не получали сведений о происшествии.

Дмитрий Ионин рассматривается в качестве возможного кандидата на пост губернатора Свердловской области от "Справедливой России". Ранее наиболее вероятным выдвиженцем от СР считался депутат Госдумы Александр Бурков. Однако после появившейся информации о том, что оппозиционные партии не сумели договориться о выдвижении единого кандидата, шансы на выдвижение лидера свердловских эсеров снизились.



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