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В Екатеринбурге в пробке подрались водитель Audi и пешеходСегодня в 09:27

  • Текст

Последний задержан.

Вечером 5 июня 2017 года в Екатеринбурге в пробке на проспекте Ленина подрались пешеход и водитель Audi.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, инициатором конфликта стал пьяный пешеход. Мужчина подошел к владельцу иномарки и начал стучать в окна. Водитель вышел из машины, после краткого диалога мужчины разошлись. Через некоторое время пешеход вновь стал приставать к автомобилисту. Он достал нож и попытался проткнуть колесо иномарки. Хозяин Audi несколько раз ударил прохожего, а затем задержал его.

Обоих участников конфликта доставили в дежурную часть ОП №9. 45-летний пешеход задержан. По факту случившегося проводится проверка.

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