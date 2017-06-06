На месте работают сотрудники ГИБДД.

Утром 6 июня 2017 года в Екатеринбурге на улице Амундсена перевернулся автомобиль. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

Из-за ДТП образовалась серьезная пробка на Объездной дороге (около 3 километров) и Амундсена (около 4 километров). Горожане пишут, что на преодоление этих участков уходит около часа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности аварии выясняются.



Фото: Андрей Леонидович | vk.com