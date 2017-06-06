×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Юго-запад Екатеринбурга встал в пробку из-за перевернувшегося автоСегодня в 09:40

  • Текст

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Утром 6 июня 2017 года в Екатеринбурге на улице Амундсена перевернулся автомобиль. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

Из-за ДТП образовалась серьезная пробка на Объездной дороге (около 3 километров) и Амундсена (около 4 километров). Горожане пишут, что на преодоление этих участков уходит около часа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности аварии выясняются.


Фото: Андрей Леонидович | vk.com

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Средний Урал в китайском пазле

Средний Урал в китайском пазле

А кто говорил "плохая выставка"?

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×