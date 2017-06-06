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В Богдановиче пенсионер на Matiz сбил 8-летнего мальчикаСегодня в 15:11

  • Текст

И скрылся с места ДТП.

5 июня 2017 года в Богдановиче 79-летний водитель Daewoo Matiz сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе по улице Ленина. Пенсионер с места происшествия скрылся.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибленной раной головы. Водителя разыскали. Ему грозит наказание за оставление места ДТП - лишение прав на срок до полутора лет или до 15 суток административного ареста.

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