И скрылся с места ДТП.

5 июня 2017 года в Богдановиче 79-летний водитель Daewoo Matiz сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе по улице Ленина. Пенсионер с места происшествия скрылся.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибленной раной головы. Водителя разыскали. Ему грозит наказание за оставление места ДТП - лишение прав на срок до полутора лет или до 15 суток административного ареста.