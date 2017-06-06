Его искали с Нового года.

Тело пропавшего без вести Александра Долгополова обнаружили в лесу под Ноябрьском. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Останки мужчины со следами гниения нашли случайно - туристы наткнулись на них в лесном массиве, в 400 метрах от дороги. Для определения личности потребовалась дактилоскопическая экспертиза. Сейчас следователи устанавливают причину смерти.

Александр Долгополов пропал 29 декабря 2016 года по дороге на работу. Следователи и полицейские искали мужчину несколько месяцев. К розыску привлекали добровольцев: пограничников, казаков и дружинников.