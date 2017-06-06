Его личность устанавливают.

В ночь на 6 июня 2017 года в Миассе нашли обгоревший труп мужчины. Он погиб во время пожара на свалке в центральной части города.

"Признаков криминальной смерти на теле мужчины нет. По предварительным данным, он скончался от отравления угарным газом. Сейчас проводится проверка, личность погибшего устанавливается", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Миассу СУ СКР по Челябинской области Анатолий Селиверстов.