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В Прикамье грузовик переехал 90-летнего пешеходаСегодня в 16:48

  • Текст

Пенсионер погиб на месте.

Вечером 5 июня в Чайковском 90-летний мужчина погиб под колесами грузовика. "ГАЗон Next" сбил пешехода на Приморском бульваре.

По предварительным данным, пенсионер переходил проезжую часть в неположенном месте, рассказали "Уралинформбюро" в ГУ МВД России по Пермскому краю.

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