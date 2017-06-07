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"Большая вода" угрожает двум югорским поселениям06 июня в 16:01

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В Березовском районе.

6 июня уровень воды в югорской реке Ляпин (Березовский район) превысит критическую отметку в районе двух населенных пунктов. Вода зальет село Саранпауль и деревню Хурумпауль, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Центроспас-Югории". В зоне затопления окажутся 27 жилых домов, земельные участки, хозяйственные постройки и дороги.

За последние сутки уровень воды в реке вырос на 135 сантиметров. Ледоход закончится в течение 24 часов, уходить вода будет еще 2-3 суток.

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