На светофоре.

Утром 6 июня 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке улиц Бажова - Первомайской 58-летний водитель УАЗ "Патриот" сбил 14-летнюю девочку. Школьница пересекала дорогу на зеленый сигнал светофора на самокате.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, водитель УАЗа поворачивал направо, когда под колеса попала девочка. Ее доставили в больницу с подозрением на перелом ноги.