У него осталось трое детей.

В ночь на 7 июня 2017 года в центре Тюмени в районе перекрестка Республики - Горького разбился 30-летний мотоциклист.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, байкер на Yamaha столкнулся с BMW в тот момент, когда водитель легковушки перестраивался.

"От удара мотоциклиста отбросило на металлическое ограждение и столб. Он погиб. Ушибы получила пассажирка BMW", - уточнили в автоинспекции.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Как пишет Megatyumen.ru со ссылкой на знакомых байкера, у погибшего осталось трое детей.