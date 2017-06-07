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В Тюмени 30-летний байкер погиб в ДТП с BMWСегодня в 09:45

Фотография

У него осталось трое детей.

В ночь на 7 июня 2017 года в центре Тюмени в районе перекрестка Республики - Горького разбился 30-летний мотоциклист.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, байкер на Yamaha столкнулся с BMW в тот момент, когда водитель легковушки перестраивался.

"От удара мотоциклиста отбросило на металлическое ограждение и столб. Он погиб. Ушибы получила пассажирка BMW", - уточнили в автоинспекции.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Как пишет Megatyumen.ru со ссылкой на знакомых байкера, у погибшего осталось трое детей.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Олег Сегодня в 10:19

Соболезнования пацана близким, жалко пацана 30 лет.

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