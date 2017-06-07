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В Троицке КамАЗ тащил врезавшуюся в него "семерку" 30 метров Сегодня в 10:50

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За рулем ВАЗа была женщина.

Вечером 7 июня 2017 года в Троицке на перекрестке улиц Красноармейской - Гагарина КамАЗ снес ВАЗ-2107 - грузовик протащил легковушку 30 метров. Фото и видео с места аварии в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

За рулем "семерки" находилась женщина. При повороте налево она не уступила дорогу КамАЗу.

По свидетельству очевидцев, автоледи выжила. "Вроде только рука сломона, и само собой шок", - пишут свидетели аварии в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Видео: Дмитрий Зимовец | YouTube.com

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