За рулем ВАЗа была женщина.

Вечером 7 июня 2017 года в Троицке на перекрестке улиц Красноармейской - Гагарина КамАЗ снес ВАЗ-2107 - грузовик протащил легковушку 30 метров. Фото и видео с места аварии в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

За рулем "семерки" находилась женщина. При повороте налево она не уступила дорогу КамАЗу.

По свидетельству очевидцев, автоледи выжила. "Вроде только рука сломона, и само собой шок", - пишут свидетели аварии в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Видео: Дмитрий Зимовец | YouTube.com