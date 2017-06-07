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Число пострадавших от урагана на Урале множитсяСегодня в 11:53

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Прокуратура ищет виновников.

Стало известно об еще одной пострадавшей во время урагана, обрушившегося на Средний Урал в минувшие выходные. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, в поселке Восточном Сосьвинского городского округа травмы получила 67-летняя женщина.

4 июня 2017 года она проходила рядом с домом №7 по улице Береговой, и на нее упала обломившаяся ветка тополя. Врачи диагностировали у женщины черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ключицы.

По данному факту проводится прокурорская проверка. Выясняется, почему ООО "Восточное", обслуживающее многоэтажку на Береговой, 7, не занималось обрезкой деревьев.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле поваленным деревом убило екатеринбуржца. В Волчанске после удара молнии в бане заживо сгорел уроженец Кореи. Жителю Верхней Салды, на которого упало дерево, пришлось ампутировать обе ноги.

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