Он не уступил дорогу иномарке.

Днем 6 июня 2017 года в Соликамске на улице Матросова столкнулись мотовездеход и Land Rover.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, виновником аварии стал 77-летний водитель мотовездехода. При выезде со второстепенной дороги он не уступил дорогу иномарке. Пенсионер скончался на месте.

В Соликамской епархии сообщили, что погибший был протодьяконом.