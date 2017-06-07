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В Соликамске на вездеходе разбился протодьяконСегодня в 11:27

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Он не уступил дорогу иномарке.

Днем 6 июня 2017 года в Соликамске на улице Матросова столкнулись мотовездеход и Land Rover.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, виновником аварии стал 77-летний водитель мотовездехода. При выезде со второстепенной дороги он не уступил дорогу иномарке. Пенсионер скончался на месте.

В Соликамской епархии сообщили, что погибший был протодьяконом.

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