Произошло замыкание.

Вечером 6 июня 2017 года на трассе под Южноуральском сгорел рейсовый автобус. Фото и видео с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

"Замыкание было в задней части автобуса. Тушили все кто мог. Пламя охватило буквально за считанные минуты. Пассажиры были выведены из автобуса во время. Автобус 597 рейс", - написал Сергей Сергеев в паблике "Подслушано Южноуральск" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области рассказали "Уралинформбюро", что сообщение о возгорании поступило в 21.32. Автобус загорелся во время движения. На месте работали 11 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет.