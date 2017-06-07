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СКР ищет виновных в смерти младенца в больнице КогалымаСегодня в 12:06

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Им грозит до 3 лет заключения.

В Когалымской городской больнице умер новорожденный. У младенца во время родов остановилось сердце. Возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Трагедия произошла 22 апреля 2017 года. Следователи полагают, что сотрудники больницы ненадлежащим образом оказали помощь роженице. Если вина медиков в причинении смерти по неосторожности будет доказана, им грозит до трех лет лишения свободы.

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