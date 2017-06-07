Она шла в сад.

Днем 6 июня 2017 года в Курганской области на 347 километре перегона Галкино - Просвет поезд насмерть сбил 83-летнюю женщину. Проводится доследственная проверка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе уральского СУ на транспорте СКР, погибшая шла в сад. Она решила сократить дорогу и вышла на железнодорожные пути в неположенном месте. Оказавшись в межпутье, женщина попала под колеса грузового состава.