У нее не было прививки.

68-летняя екатеринбурженка скончалась от клещевого энцефалита. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации, она не была привита и своевременно не обратилась за медпомощью.

Всего с начала года в Екатеринбурге было зарегистрировано 5042 пострадавших от укусов клещей, 793 из них – дети. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 94 человека. У 11 из них, в том числе двух детей, заболевание подтверждено.

Статистика последних лет показывает, что порядка 30% укусов происходит в черте города.