Не желая платить за проезд.

В столице Урала мужчина, не захотев оплачивать проезд, вытолкнул пожилого кондуктора из трамвая №17 - тот упал на асфальт. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел на остановке "Метро Уралмаш".

"Оба участника конфликта были доставлены в отдел полиции. Пассажир был трезвый. Проводится проверка", - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.