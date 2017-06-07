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В Сургуте мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу стройкомпанииСегодня в 17:32

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В которой работает.

В Сургуте 57-летний работник строительной фирмы "ГидроМонитор", угрожая ножом, требовал выплатить ему зарплату. 7 июня он ворвался в офис компании и захватил заложницу - работницу бухгалтерии, с которой закрылся в одном из кабинетов.

На месте работали сотрудники следственно-оперативного отдела, Росгвардии и начальник УМВД России по Сургуту Александр Ерохов. Он лично вел переговоры с мужчиной, однако сдаться тот отказался, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружной полиции. Росгвардейцы провели операцию по задержанию, сургутянина доставили в отделение полиции.

Захваченная в заложники женщина находится в больнице. Она в шоковом состоянии, но внешних повреждений нет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Захват заложника". Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Вместе с тем СУ СКР по ХМАО-Югре начало проверку по факту невыплаты заработной платы.

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