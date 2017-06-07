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В Перми двух школьников придавило бетонной плитойСегодня в 17:52

  • Текст

На территории больницы.

6 июня 2017 года в Перми на территории клинической больницы на двух подростков - 10 и 14 лет - упала бетонная плита.

Школьники пытались залезть на крышу пристройки, сообщили "Уралинформбюро" в городской службе спасения. Балка не выдержала и обрушилась, придавив детей. Оба мальчика получили травмы ног. Их госпитализировали в детскую городскую больницу №15.


Фото: Виталий Юрьев | vk.com

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