Возбуждено уголовное дело.

В Югре на Южно-Приобском месторождении погиб инженер. На него рухнула стрела крана вместе с грузом. Возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

ЧП произошло 5 мая 2017 года. По данным следствия, сотрудники ООО НПП "БУРИНТЕХ" допустили к работам неисправный кран-манипулятор, который вышел строя. Им грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Стоит напомнить, в июне 2016 года на этом же месторождении погиб промышленный альпинист. Он сорвался с 9-метровой высоты.