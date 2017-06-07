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На югорском месторождении инженера убило стрелой кранаСегодня в 19:14

  • Текст

Возбуждено уголовное дело.

В Югре на Южно-Приобском месторождении погиб инженер. На него рухнула стрела крана вместе с грузом. Возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

ЧП произошло 5 мая 2017 года. По данным следствия, сотрудники ООО НПП "БУРИНТЕХ" допустили к работам неисправный кран-манипулятор, который вышел строя. Им грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Стоит напомнить, в июне 2016 года на этом же месторождении погиб промышленный альпинист. Он сорвался с 9-метровой высоты.

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