На борту находились 116 человек.

В Андаманском море обнаружены обломки военного самолета Мьянмы, пропавшего с радаров 7 июня. Об этом сообщает авиационный портал AirLive.

По данным СМИ, связь с самолетом Shaanxi Y-8, на борту которого находились 105 пассажиров и 11 членов экипажа, пропала, когда он находился в 20-30 километрах от города Давэй, передает "Уралинформбюро".