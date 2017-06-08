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Убитый в США школьник имел гражданство РФСегодня в 10:08

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Его расстреляли в понедельник.

Убитый в американском штате Мэриленд 18-летний Артем Зиберов был гражданином России и состоял на консульском учете в посольстве РФ в Вашингтоне. Эту информацию ТАСС подтвердил руководитель пресс-службы дипмиссии в США Николай Лахонин.

"Мы выяснили, что он состоит у нас на консульском учете с 2009 года. Консульский отдел посольства не располагает информацией о его выходе из российского гражданства", - сообщил он.

Артема Зиберова и его одноклассника - 17-летнего Шади Ади Наджара расстреляли вечером 5 июня 2017 года в жилом районе близ Монтгомери-Виллидж. Нападение было совершено, когда юноши садились в машину, передает "Уралинформбюро".

По данным The Washington Post, полицейские объявили о вознаграждении в размере 10 тысяч долларов за любую информацию о нападавших. Пока подозреваемых нет.

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