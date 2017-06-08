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В Нижневартовске заживо сгорели два человекаСегодня в 10:34

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Огонь охватил 300 "квадратов".

Ранним утром 8 июня 2017 года в Нижневартовске в поселке Дивном сгорел одноэтажный деревянный дом. При тушении пожара обнаружили тела двух мужчин.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании поступило в 6.08. Огонь охватил 300 квадратных метров. К моменту прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 30 жильцов.

Пожар тушили 24 человека и 5 единиц техники. В настоящее время проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. На месте работают следователи. Вопросом расселения погорельцев занимается администрация.

Видео: Арина Никитина | vk.com

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