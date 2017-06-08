Женщина была пьяна.

Вечером 7 июня 2017 года в Екатеринбурге на станции Уктус городская электричка сбила женщину.

Пострадавшая была пьяна, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. Она шла вдоль железнодорожных путей перегона "Шарташ - Уктус" и не реагировала на подаваемые машинистом сигналы. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось.

Женщину госпитализировали с ушибом руки. Проводится проверка.