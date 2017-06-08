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В Прикамье в ДТП с грузовиком погиб мужчинаСегодня в 12:08

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Легковушку вынесло на встречку.

Днем 7 июня 2017 года на 28 километре трассы Пермь - Ильинский столкнулись Lada Granta и КамАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, 66-летний водитель легковушки не рассчитал скорость и наехал на участок, где дорожники срезали асфальт. Машину вынесло на встречную полосу прямо под грузовик.

Пенсионер скончался на месте.

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