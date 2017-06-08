На Химмаше.

8 июня 2017 года около 11.30 в Екатеринбурге загорелась однокомнатная квартира на девятом этаже дома №11 по улице Южногорской.

Как рассказали "Уралинформбюро" очевидцы, огнеборцы приехали быстро, но 40 минут "бегали кругами", так как не могли подключиться к источникам водоснабжения. Проехать по двору пожарным машинам не дают припаркованные по обеим сторонам дороги автомобили.

Заливать вырывающееся из окон пламя начали в 12.10 - один из огнеборцев с брандспойтом подобрался к квартире по автолестнице.



Фото: Александр Белый, "Инцидент Екатеринбург", "ВКонтакте"

По той же лестнице из горящей "однушки" эвакуировали пожилого жильца. По словам соседей, мужчина не пострадал.



​​​​​​​Фото: Александр Белый, "Инцидент Екатеринбург", "ВКонтакте"