Прокуратура проверяет информацию.

Вечером 7 июня 2017 года в Екатеринбурге на улице Многостаночников на женщину с полугодовалым ребенком в коляске рухнула облицовочная плитка со здания двухэтажки. От удара коляска опрокинулась, и ребенок упал на асфальт. К счастью, серьезных травм у него не зафиксировано.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, по информации о происшествии будет проведена проверка.