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В Миассе разбились байкер с пассажиркойСегодня в 15:45

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Они в тяжелом состоянии.

8 июня в Миассе 50-летний водитель Daewoo Nexia сбил мотоциклиста с пассажиркой.

Как рассказала "Уралинформбюро" инспектор по пропаганде ГИБДД Миасса Дарья Лунева, автомобиль поворачивал налево во двор и не пропустил байкера, который совершал обгон. После столкновения иномарка врезалась в припаркованную Lada Granta.

35-летние водитель мотоцикла и его пассажирка получили травмы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что у мотоциклиста не было водительского удостоверения и шлема.

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