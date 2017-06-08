Они в тяжелом состоянии.

8 июня в Миассе 50-летний водитель Daewoo Nexia сбил мотоциклиста с пассажиркой.

Как рассказала "Уралинформбюро" инспектор по пропаганде ГИБДД Миасса Дарья Лунева, автомобиль поворачивал налево во двор и не пропустил байкера, который совершал обгон. После столкновения иномарка врезалась в припаркованную Lada Granta.

35-летние водитель мотоцикла и его пассажирка получили травмы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что у мотоциклиста не было водительского удостоверения и шлема.