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Свердловские угонщики облюбовали Toyota и HyundaiСегодня в 17:44

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Чаще всего машины "уводят" ночью.

В Свердловской области с наступлением теплого сезона активизировались автоугонщики. На сегодняшний день пропало 108 машин - 90% угнали ночью с неохраняемых парковок.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, в среднем за сутки похищается 4 автомобиля. Самыми угоняемыми стали Toyota и Hyundai (по 14 штук). Особой популярностью пользуются Hyundai Solaris, Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla.

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