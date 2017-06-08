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В Кыштыме 17-летнего лжеминера закрыли в психбольницеСегодня в 17:54

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От греха подальше.

В Кыштыме 17-летнего подростка, "заминировавшего" школу, отправили на принудительное лечение. Такое решение принял горсуд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел 11 января 2017 года. Подросток позвонил в школу и сообщил о бомбе, поскольку его друг не хотел идти на уроки.

По заключения медицинских экспертов, школьник представляет опасность для себя и общества и нуждается в лечении. Постановление суда вступило в силу.

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