От греха подальше.

В Кыштыме 17-летнего подростка, "заминировавшего" школу, отправили на принудительное лечение. Такое решение принял горсуд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел 11 января 2017 года. Подросток позвонил в школу и сообщил о бомбе, поскольку его друг не хотел идти на уроки.

По заключения медицинских экспертов, школьник представляет опасность для себя и общества и нуждается в лечении. Постановление суда вступило в силу.